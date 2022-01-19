Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da

Poretkizli Luis Campos, Galatasaray’da danışmanlık görevi için İstanbul’a geldi. Campos, Başkan Burak Elmas ile görüşme gerçekleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2022 Çarşamba, 19:24
Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
Abone Ol google-news

Galatasaray’da danışmanlık görevi için Luis Campos, İstanbul’a geldi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas tarafından görüşme gerçekleştirmek için İstanbul’a davet edilen Campos, 17.00’de İstanbul’a indi.

Başkan Burak Elmas ile görüşecek olan Campos’un yarın oynanacak Kasımpaşa maçını da NEF Stadyumu’nda takip etmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın sportif direktörlük gündemindeki Luis Campos'un keşfettiği bazı futbolcular:

* Kylian Mbappe

* Radamel Falcao

* James Rodriguez

* Joao Moutinho

* Thomas Lemar

* Fabinho

* Anthony Martial

* Ricardo Carvalho

* Bernardo Silva

* Tiemoue Bakayoko


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler