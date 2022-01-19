Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
Poretkizli Luis Campos, Galatasaray’da danışmanlık görevi için İstanbul’a geldi. Campos, Başkan Burak Elmas ile görüşme gerçekleştirecek.
Galatasaray’da danışmanlık görevi için Luis Campos, İstanbul’a geldi.
Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas tarafından görüşme gerçekleştirmek için İstanbul’a davet edilen Campos, 17.00’de İstanbul’a indi.
Başkan Burak Elmas ile görüşecek olan Campos’un yarın oynanacak Kasımpaşa maçını da NEF Stadyumu’nda takip etmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın sportif direktörlük gündemindeki Luis Campos'un keşfettiği bazı futbolcular:
* Kylian Mbappe
* Radamel Falcao
* James Rodriguez
* Joao Moutinho
* Thomas Lemar
* Fabinho
* Anthony Martial
* Ricardo Carvalho
* Bernardo Silva
* Tiemoue Bakayoko
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