Luis Campos istedi: PSG, Mourinho için teklif hazırlığında

05 Haziran 2022 Pazar, 09:20

Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'i Fransa Ligi şampiyonluğuna taşımış olsa da Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması kulüpteki kariyerini sonlandırabilir.

PSG, Devler Ligi'nde Real Madrid'e son 16 turunun ikinci ayağında 20 dakikalık oyunla kaybetti. Bu durumun ardından Arjantinli teknik direktörün Fransa'daki geleceği sorgulanmaya başlandı.

Avrupa basını Fransız ekibinin yeni bir yapılanma içinde olduğunu duyurdu. Telegraph'a göre PSG, Jose Mourinho'ya teklif götürmeye hazırlanıyor. talkSPORT ise Paris ekibinin teknik direktör adayları arasındaki en güçlü ismin Portekizli çalıştırıcı olduğunu yazdı.

LUIS CAMPOS DEVREDE

Haberde, Galatasaray'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'de sportif direktörlüğe başlayan Luis Campos'un Mourinho'yu istediği belirtildi. Eski Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, 2022-23 sezonu için tercih edilen adaydı, ancak Fransız hocanın PSG'nin teklifini reddettiği bildirildi. İddiaya göre, teknik direktörlük adayları arasında Christophe Galtier ve Marcelo Gallardo da bulunuyor. 59 yaşındaki teknik direktör için çıkan haberlere kıyasla İtalya basını Mourinho'nun Roma'da kalacağından emin. Sky Italia, "Mourinho bu yaz Roma'dan kesinlikle ayrılmayacak" iddiasında bulundu.

Kariyerinde 2'şer Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kupa koleksiyonuna son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni de ekledi.