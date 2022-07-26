Luis Suarez eski takımı Nacional'e geri dönüyor

26 Temmuz 2022 Salı, 22:59

Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez, Uruguay ekiplerinden eski takımı Nacional ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

35 yaşındaki yıldız golcü bir video yayımlayarak yeni takımını duyurdu. Suarez, Uruguay ekiplerinden Nacional ile prensip anlaşmasına vardığını ve resmi anlaşmayı beklediğini açıkladı.

16 YIL SONRA YENİDEN...

Profesyonel futbola 2005'te Nacional formasıyla başlayan Suarez, Avrupa'ya ilk adımı Groningen ile attı.

Daha sonra Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid'de oynayan Uruguaylı toplam 436 gol attı ve 240 asist yaptı.

Geçen sezon Madrid ekibinde 45 maçta 13 gol ve üç asist üreten Suarez, görkemli kariyerine beş La Liga, bir Şampiyonlar Ligi, dört Kral Kupası şampiyonluğu sığdırdı.