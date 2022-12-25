Luis Suarez'den sürpriz transfer hamlesi

Uruguaylı golcü Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımından ayrılmasının ardından Brezilya'nın Gremio ekibi ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 15:06
Luis Suarez'den sürpriz transfer hamlesi
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Ülkesi Uruguay'ın Nacional takımından ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Luis Suarez'in yeni takımı belli oluyor.

35 yaşındaki golcü, Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için önerdiği 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi ve Brezilya'nın Gremio ekibi ile anlaşma sağladı.

Luis Suarez

Brezilya ekibi ile 2024 yılına dek anlaşmaya varan Suarez, resmi evrakların hazırlanmasının ardından Gremio'ya katılacak.

Luis Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atmış ve takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.


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