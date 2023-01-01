Luis Suarez'in yeni adresi belli oldu

Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in Brezilya ekibi Gremio'ya transfer olduğu açıklandı.

AA
01 Ocak 2023 Pazar, 09:31
Luis Suarez'in yeni adresi belli oldu
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Brezilya ekibi Gremio, Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez'i kadrosuna kattı.

Gremio Kulübü, 35 yaşındaki Suarez ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid'de forma giyen Suarez, Temmuz 2022'de altyapısından yetiştiği Nacional'e imza attı. Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Nacional'de 16 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 8 gol buldu.

Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada 68 gol kaydetti.


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