Luis Suarez'in yeni durağı Süper Lig olabilir

08 Nisan 2022 Cuma, 10:24

Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez için gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Golcü arayışlarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu kaydedildi.

ATLETICO İLE GÖRÜŞMELER BAŞLAMADI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, herhangi bir kulüple kontrat imzalama hakkına sahip ve bazı görüşmelere de menajeri aracılığıyla başladı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEMASA GEÇTİ

Cyle Larin'in sözleşme sorunu ve Michy Batshuayi'nin kiralık olarak takımda bulunması sebebiyle gelecek sezon golcü transferi yapmak zorunda olan Beşiktaş ile bu sezon santrforlarından beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin Suarez için istekli olduğu vurgulandı.

ŞAMPİYONLUKTA KİLİT İSİM

2020 yazında Barcelona'dan Atletico'ya imza atan yıldız golcü, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Suarez 32 lig maçında 21 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

500'DEN FAZLA GOL

Kulüp ve Milli Takım kariyerinde toplam 824 maçta forma giyen Suarez, 505 gole imza attı ve 277 asist yaptı.