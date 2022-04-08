Türkiye ülke sıralamasında sezonu 20. sırada bitirmeyi garantiledi

08 Nisan 2022 Cuma, 09:38

UEFA ülke puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo Glimt, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibinin bu galibiyetiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi.

Avrupa kupalarındaki organizasyonda puan sıralamasındaki arkamızda temsilcisi olan bir ülke kalmadığından Türkiye bu sezonu 20. basamakta tamamlayacak.

UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

SON 31 YILIN EN KÖTÜ DERECESİ

Böylelikle Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de gerilemiş olduk. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı.

2022-23 SEZONU

Önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyon takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

2023-24 SEZONU

2023-2024 sezonu şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan, Süper Lig ikincisi, Süper Lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

TEMSİLCİLERİMİZ BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nda grubunda puan alamadı. Trabzonspor, Konferans Ligi Play-Off turunda Roma'ya elendi. Demir Grup Sivasspor, 2. ve 3. turu geçtikten sonra play-off'ta Kopenhag'a kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamladı ve Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a kaybederek Avrupa macerasını noktaladı.

GALATASARAY'IN YÜRÜYÜŞÜ YETMEDİ

Galatasaray,UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu mağlubiyet almadan tamamladı. Sonrasında Barcelona deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Ancak Nef Stadı'nda Katalanlara talihsiz bir şekilde kaybederek Avrupa'ya veda etti.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

21. GÜNEY KIBRIS: 26.375

20. TÜRKİYE: 27.100

19. HIRVATİSTAN: 27.150

18. DANİMARKA: 27.175

17. NORVEÇ: 27.250

16. ÇEKYA: 27.800

15. YUNANİSTAN: 28.200

14. İSVİÇRE: 29.675

13. BELÇİKA: 30.600

12. UKRAYNA: 31.800

11. SIRBİSTAN: 33.375

10. RUSYA: 34.482

9. İSKOÇYA: 35.500

8. AVUSTURYA: 38.850

7. HOLLANDA: 47.900

6. PORTEKİZ: 53.216

5. FRANSA: 59.415

4. ALMANYA: 73.070

3. İTALYA: 75.616

2. İSPANYA: 94.855

1. İNGİLTERE: 103.783







