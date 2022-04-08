RB Leipzig - Atalanta maçına Merih Demiral damgası
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Leipzig sahasında Merih Demiral'lı Atalanta'yı konuk etti. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Avrupa Ligi'nde milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
MERİH DEMİRAL ADINA ŞANSSIZ AN
Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı maçta Atalanta 17. dakikada Muriel ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla biterken 59. dakikada Merih Demiral adına şanssız bir pozisyon yaşandı.
MERİH DEMİRAL'IN YAPTIRDIĞI PENALTIYI KALECİ ÇIKARDI
Leipzig forması giyen Nkunku, ceza sahasında Merih Demiral'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Michael Oliver, VAR'da pozisyonu inceleyip penaltı kararını onayladı. Andre Silva'nın penaltısını kaleci Musso çıkardı, dönen topu Orban kafayla tamamlamak istedi ancak Musso bir kez daha meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
POZİSYONUN DEVAMI GOL OLDU
Merih Demiral kaleci Musso'nun art arda kurtarışlarıyla derin bir oh çekti ancak pozisyonun devamında sol kanattan yapılan ortada Zappacosta topu kendi ağlarına gönderdi ve skora denge geldi.
ÇİZGİDEN ÇIKARDI!
Kritik müsabakada dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Merih Demiral muhteşem bir hamlede bulundu. Leipzig'in kullandığı kornerde Orban topu kale alanına indirdi. Szoboszlai'nin vuruşunda top Forsberg'in önünde kaldı. İsveçli futbolcunun şutunda Musso'yu geçen topu Merih Demiral çizgiden çıkardı.
Mücadelenin rövanşı 14 Nisan tarihinde TSİ 19:45'te İtalya'da oynanacak.
Video Haberler
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İsrail'de ordu teyakkuzda!
- 'FETÖ’nün belini, 2014 HSK seçimleri kırmıştır'
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak uyarısı
- Avcılar'da ceset bulunmuştu: Kimliği açıklandı
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- ABD enflasyonu tepe yaptı
- Dolar/TL'de son durum
- Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü
- Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması gündemde
- Kayıptı, 130 kilometre uzakta bulundu