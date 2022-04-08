RB Leipzig - Atalanta maçına Merih Demiral damgası

08 Nisan 2022 Cuma, 09:10

Avrupa Ligi'nde milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MERİH DEMİRAL ADINA ŞANSSIZ AN

Merih Demiral'ın ilk 11'de başladığı maçta Atalanta 17. dakikada Muriel ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla biterken 59. dakikada Merih Demiral adına şanssız bir pozisyon yaşandı.

MERİH DEMİRAL'IN YAPTIRDIĞI PENALTIYI KALECİ ÇIKARDI

Leipzig forması giyen Nkunku, ceza sahasında Merih Demiral'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Michael Oliver, VAR'da pozisyonu inceleyip penaltı kararını onayladı. Andre Silva'nın penaltısını kaleci Musso çıkardı, dönen topu Orban kafayla tamamlamak istedi ancak Musso bir kez daha meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

POZİSYONUN DEVAMI GOL OLDU

Merih Demiral kaleci Musso'nun art arda kurtarışlarıyla derin bir oh çekti ancak pozisyonun devamında sol kanattan yapılan ortada Zappacosta topu kendi ağlarına gönderdi ve skora denge geldi.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Kritik müsabakada dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Merih Demiral muhteşem bir hamlede bulundu. Leipzig'in kullandığı kornerde Orban topu kale alanına indirdi. Szoboszlai'nin vuruşunda top Forsberg'in önünde kaldı. İsveçli futbolcunun şutunda Musso'yu geçen topu Merih Demiral çizgiden çıkardı.

Mücadelenin rövanşı 14 Nisan tarihinde TSİ 19:45'te İtalya'da oynanacak.