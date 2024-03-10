Luka Doncic'ten üst üste 6. kez triple-double!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Luka Doncic'in triple-double yaptığı karşılaşmada Dallas Mavericks, Detroit Pistons'ı 142-124 mağlup etti.

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Yayınlanma: 10.03.2024 - 11:14
Luka Doncic'ten üst üste 6. kez triple-double!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Detroit Pistons'ı 142-124 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. All-star yıldızı Luka Doncic'in 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle üst üste altıncı kez "triple-double" yaptığı maçta Mavericks, bu sezon 36. galibiyetini elde etti.

Mavericks'te Kyrie Irving 21 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Daniel Gafford ve Tim Hardaway 17'şer sayıyla oynadı.

Pistons'ta Cade Cunningham 33 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Simone Fontecchio 27 sayı, James Wiseman 17 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı.

BULLS, DEPLASMANDA CLIPPERS'A YENİLDİ

Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 112-102 mağlup oldu. 10 dakika süre alan milli basketbolcu, 6 sayı, 1 ribaunt kaydetti.

Clippers'ta Paul George 22 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, Kawhi Leonard 19 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Norman Powell 18, Ivica Zubac 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Bulls'ta ise DeMar DeRozan 24 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Nikola Vucevic 22 sayı, 11 ribaunt, Coby White 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı.

SONUÇLAR

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 112-102

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 124-142

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 110-99

Phoenix Suns-Boston Celtics: 107-117

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 113-126

Denver Nuggets-Utah Jazz: 142-121

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-118 (Uzatmada)


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