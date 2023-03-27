Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında? Yunus Akgün hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:09

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 17:09

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün gündem oldu. Futbolseverler, Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Akgün'ün, futbol kariyerinin ne yönde gideceğini merak ediyor. Yunus Akgün'ün yaşamı ve kariyeri en çok aratılan konular arasında. İşte ayrıntılar...

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000'de İstanbul'da doğdu. Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray'la 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu, aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.,

2020-21 sezonu başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralandı. O sezon Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sezon başı yeniden takıma kazandırmak istediği oyuncu Adana Demirspor'da 1 yıl daha kiralık olarak görev yaptı ve 38 maça çıkıp 9 gol 17 asistlik performansıyla katkı sağladı.

Yunus Akgün, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti. Futbolcu, aynı sene Hindistan'da düzenlenen 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da forma giydi.

YUNUS AKGÜN'ÜN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

2011-2018 - Galatasaray

Profesyonel kariyeri

2018 - Galatasaray

2020-2022 - Adana Demirspor (kiralık)

Millî takım kariyeri

2015-2016 - Türkiye U-16

2016-2017 - Türkiye U-17

2018-2019 - Türkiye U-19

2019 - Türkiye U-20

2019 - Türkiye U-21

2022 - Türkiye



