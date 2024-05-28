Luka Modric'ten sözleşme açıklaması!
Real Madrid forması giyen Luka Modric, İspanyol devindeki geleceği için konuştu.
Real Madrid ile sözleşmesi bitecek Luka Modric, geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra yeni sözleşmemi imzalarım, umarım" diye konuştu.
2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Modric, İspanyol devinde çıktığı 533 maçta 39 gol attı ve 86 asist yaptı.
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