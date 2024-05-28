Luka Modric'ten sözleşme açıklaması!

Real Madrid forması giyen Luka Modric, İspanyol devindeki geleceği için konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:56
Luka Modric'ten sözleşme açıklaması!
Abone Ol google-news

Real Madrid ile sözleşmesi bitecek Luka Modric, geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.

38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra yeni sözleşmemi imzalarım, umarım" diye konuştu.

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Modric, İspanyol devinde çıktığı 533 maçta 39 gol attı ve 86 asist yaptı.


luka modric haberleri real madrid haberleri Sözleşme haberleri

İlgili Haberler

Real Madrid'den Kroos ve Modric kararı!

Real Madrid'den Kroos ve Modric kararı!
Geleceği merak konusuydu: Luka Modric'ten Real Madrid kararı!

Geleceği merak konusuydu: Luka Modric'ten Real Madrid kararı!
Transfer iddialarına cevap: Eyüpspor'dan Luka Modric açıklaması

Transfer iddialarına cevap: Eyüpspor'dan Luka Modric açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaraylılardan Mehmet Büyükekşi'ye tepki!

Galatasaraylılardan Mehmet Büyükekşi'ye tepki!
Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar

Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar
Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig'e veda etti...

Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig'e veda etti...
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’
Ali Koç'tan sert sözler: 'Böcekleri ezeceğiz'

Ali Koç'tan sert sözler: 'Böcekleri ezeceğiz'
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması: 'Business class' ile dönecekler

Bakan Uraloğlu'ndan 'Filenin Sultanları' açıklaması: 'Business class' ile dönecekler
Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor

Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor