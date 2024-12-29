Napoli, Venezia'yı tek golle geçti!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli, Venezia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Napoli, Venezia'yı tek golle geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 19:06

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli ile Venezia karşı karşıya geldi. 

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede Napoli, Venezia'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Napoli'nin golünü 79. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

Napoli, bu sonucun ardından puanını 41'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Venezia ise 13 puanla 19. sırada bulunuyor.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli deplasmanına konuk olacak. Venezia ise sahasında Empoli'yi ağırlayacak.


Etiketler: #napoli #Venezia #İtalya Serie A

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