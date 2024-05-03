Luton Town - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Luton Town, İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Robert Edwards yönetimindeki Luton Town, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
LUTON TOWN - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LUTON TOWN - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Luton Town, ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Everton ise kendi sahasında ağırladığı Brentford'u 1-0 mağlup etmişti.
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