Luton Town - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Luton Town, İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında kendi sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:03
Luton Town - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Robert Edwards yönetimindeki Luton Town, kendi sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

LUTON TOWN - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LUTON TOWN - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Luton Town, ligde oynadığı son maçta Wolverhampton deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Everton ise kendi sahasında ağırladığı Brentford'u 1-0 mağlup etmişti.


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