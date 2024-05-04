Luton Town - Everton maçında puanlar paylaşıldı

Premier Lig 36. hafta maçında Luton Town, sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:27
Luton Town - Everton maçında puanlar paylaşıldı
Abone Ol google-news

Premier Lig 36. hafta maçında Luton Town ile Everton karşı karşıya geldi. Kenilworth Road'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmada Everton, 24. dakikada Calvert-Lewin'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap gecikmedi. 

Maçın 31. dakikasında sahne alan Elijah Adebayo, takımı adına skora dengeyi getirdi. 

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçse de maçta başka gol sesi çıkmadı. 

Bu sonuçla birlikte Luton Town, kümede kalma yolunda kritik bir puan alarak puanını 26 yaptı. Everton ise 37 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Luton Town, West Ham deplasmanına gidecek. Everton, sahasında lig sonuncusu Sheffield United'ı ağırlayacak. 


everton haberleri Luton Town FC haberleri premier lig haberleri

İlgili Haberler

Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır darbe: Merseyside derbisinde gülen taraf Everton!

Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır darbe: Merseyside derbisinde gülen taraf Everton!
Everton'a bir ceza daha: Premier Lig'de yerleri değişti!

Everton'a bir ceza daha: Premier Lig'de yerleri değişti!
Everton'ın puan silme cezasına indirim!

Everton'ın puan silme cezasına indirim!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Shane Larkin'den 4 yıllık imza!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Shane Larkin'den 4 yıllık imza!
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
'Allah' adını açık artırmaya çıkardılar

'Allah' adını açık artırmaya çıkardılar
İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu
Aracı park edilmez tabelasının üzerine park etti! Sarhoş sürücü zoru başardı...

Aracı park edilmez tabelasının üzerine park etti! Sarhoş sürücü zoru başardı...
Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?
Fenerbahçe'de Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı