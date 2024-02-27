Luton Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere FA Cup 5. tur heyecanı sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Rob Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.
LUTON TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Kenilworth Road'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LUTON TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3'ten naklen yayımlanacak.
Luton Town, FA Cup'ın 4. turunda deplasmanda Everton'ı 2-1 mağlup etmişti.
Manchester City ise deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etmişti.
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