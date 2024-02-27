Luton Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 14:03
Luton Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere FA Cup 5. tur heyecanı sürüyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Rob Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.

LUTON TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kenilworth Road'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LUTON TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3'ten naklen yayımlanacak.

Luton Town, FA Cup'ın 4. turunda deplasmanda Everton'ı 2-1 mağlup etmişti.

Manchester City ise deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etmişti.


Manchester City haberleri Luton Town FC haberleri İngiltere FA Cup haberleri

İlgili Haberler

Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City'ye tek gol yetti!

Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City'ye tek gol yetti!
Manchester City'den zirve yolunda kritik galibiyet!

Manchester City'den zirve yolunda kritik galibiyet!
Manchester City'den yıldız adayına yeni imza!

Manchester City'den yıldız adayına yeni imza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Selen Görgüzel yaşadığı tacizi anlattı: O isim iddiaların odağında!

Selen Görgüzel yaşadığı tacizi anlattı: O isim iddiaların odağında!
Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!

Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!
Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu

Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu
Eşini öldürüp intihar etti, son paylaşımı dikkat çekti! ‘Yapmacık olup sevilmektense…’

Eşini öldürüp intihar etti, son paylaşımı dikkat çekti! ‘Yapmacık olup sevilmektense…’
Kenan Yıldız oyuna girdi, Juventus galibiyet hasretini sona erdirdi!

Kenan Yıldız oyuna girdi, Juventus galibiyet hasretini sona erdirdi!
Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…

Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…
Abdullah Avcı'dan dikkat çeken açıklama: 'Hakemden özür diliyorum'

Abdullah Avcı'dan dikkat çeken açıklama: 'Hakemden özür diliyorum'
Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti…

Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti…