Luton Town - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:12
Luton Town - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Rob Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.

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LUTON TOWN - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

LUTON TOWN - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Luton Town, ligde oynadığı son maçta sahasında Sheffield United'a 3-1 mağlup olmuştu. 

Manchester United ise Aston Villa deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 


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