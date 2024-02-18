Luton Town - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Rob Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.
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LUTON TOWN - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Kenilworth Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
LUTON TOWN - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem David Coote'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Luton Town, ligde oynadığı son maçta sahasında Sheffield United'a 3-1 mağlup olmuştu.
Manchester United ise Aston Villa deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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