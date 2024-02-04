Manchester United yükselişe geçti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sahasında West Ham United'ı 3-0 mağlup etti ve son haftalardaki yükselişini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 19:30
Manchester United yükselişe geçti!
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United ile West Ham United karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rasmus Höjlund, 49 ve 84. dakikalarda Alejandro Garnacho kaydetti.

Rasmus Höjlund, son 4 lig maçında üst üste gol atarak bunu başaran en genç Manchester United oyuncusu oldu.

David Moyes, Premier Lig tarihinin 239 kez ile en çok mağlubiyet alan teknik direktörü oldu.

Son 3 maçından 7 puan toplayan Manchester United, puanını 38'e yükseltti. West Ham United'ın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 36 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. West Ham ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.


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