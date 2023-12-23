Luton Town, Newcastle United'a 1 attı 3 aldı!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Luton Town, sahasında Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 20:12
Luton Town, Newcastle United'a 1 attı 3 aldı!
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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Rob Edwards'ın ekibi Luton Town ile Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United karşı karşıya geldi.

Kenilworth Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Luton Town 1-0 kazanırken galibiyet golünü 25. dakikada Andros Townsend kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Luton Town puanını 12'ye yükseltirken, Newcastle United 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Luton Town deplasmanda Sheffield United'a konuk olurken, Newcastle United evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak.


Luton Town FC Newcastle United İngiltere Premier Lig

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