Lyanco Vojnovic Beşiktaş'a doğru!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 09:42

Güncelleme: 19.07.2023 - 09:42

Beşiktaş, stoper transferinde Lyanco’ya imzayı attırıyor.Halil Dervişoğlu’nu Galatasaray’a, Dusan Tadic’i Fenerbahçe’ye kaptıran, Nathan Redmond’ın ayrılık kararıyla sarsılan siyah-beyazlılar, bu tabloyu düzeltmeye çalışıyor.

Lyanco Vojnovic

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla istediği Southampton takımından Lyanco, kısa süre içinde İstanbul’a gelecek. Beşiktaş, Brezilyalı stoperi kiralama ve zorunlu satın alma şartıyla toplam 6 milyon Avro’yu bulan bir maliyetle kadrosuna katacak.

Siyah-beyazlılar ayrıca Lens takımının Kamerunlu ön liberosu Jean Onana’nın bonservisini almak için kulübüne resmi teklifte bulundu.