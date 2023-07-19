Lyanco Vojnovic Beşiktaş'a doğru!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, İngiltere Championship'te Southampton forması giyen Brezilyalı futbolcu Lyanco Vojnovic'i kadrosuna katmak için son aşamaya geldi.
Beşiktaş, stoper transferinde Lyanco’ya imzayı attırıyor.Halil Dervişoğlu’nu Galatasaray’a, Dusan Tadic’i Fenerbahçe’ye kaptıran, Nathan Redmond’ın ayrılık kararıyla sarsılan siyah-beyazlılar, bu tabloyu düzeltmeye çalışıyor.
Lyanco Vojnovic
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla istediği Southampton takımından Lyanco, kısa süre içinde İstanbul’a gelecek. Beşiktaş, Brezilyalı stoperi kiralama ve zorunlu satın alma şartıyla toplam 6 milyon Avro’yu bulan bir maliyetle kadrosuna katacak.
Siyah-beyazlılar ayrıca Lens takımının Kamerunlu ön liberosu Jean Onana’nın bonservisini almak için kulübüne resmi teklifte bulundu.
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