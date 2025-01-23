Lyon maçında izleyecekler: Alman devi, Yusuf Akçiçek için geliyor
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u konuk edeceği maça Bayern Münih'in, Yusuf Akçiçek'i izlemek için gözlemci göndereceği iddia edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı için düzenlenen basın toplantısında Yusuf Akçiçek'i ilk 11'de başlatacağını açıklamıştı.
18 yaşındaki stoper için dünya devinin harekete geçtiği belirtildi.
Play Spor'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Yusuf Akçiçek'i izlemek için Fenerbahçe maçına gözlemci gönderecek.
Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 4 maçta süre aldı ve 1 gollük skor katkısı verdi.
MUSTAFA HEKİMOĞLU'NU DA TAKİBE ALDILAR
Bayern Münih'in Yusuf Akçiçek'in yanı sıra Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da takibine aldığı belirtildi.
Etiketler: #fenerbahçe #Yusuf Akçiçek #Bayern Münih
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