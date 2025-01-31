Lyon, Paulo Fonseca'yı açıkladı

Pierre Sage'yi teknik direktörlük görevinden alan Olimpik Lyon, Paulo Fonseca ile anlaştı.

Lyon, Paulo Fonseca'yı açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 13:30

Pierre Sage'yi görevden alan Olimpik Lyon, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Portekizli teknik direktör ile 2027 yazına kadar sözleşme imzalandı belirtildi. Bu kararın, kulüp sahibi ve başkan John Textor ile tüm spor yönetiminin fikir birliğiyle alındığı duyuruldu.

30 Aralık'ta Milan'daki görevinden alınan Paulo Fonseca, 1 aylık boşluğun ardından yeni işini bulmuş oldu.

Fonseca kariyerinde Paços Ferreira, Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Lille'i de çalıştırdı. Portekizli teknik adam, Milan'ın başındaki 24 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.

Lyon, 18 takımlı Fransa Ligue 1'de 19. hafta sonunda 6. sırada yer alıyor.


Etiketler: #Paulo Fonseca #Olimpik Lyon #Sözleşme

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