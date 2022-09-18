Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de Lyon ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geliyor. Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 12:15
Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lyon, evinde Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk ediyor. 

LYON - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon ve PSG, 18 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek. 

LYON - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon - PSG mücadelesi beIN Sports 4'te yayımlanacak.

PSG ligde 19 puanla lider konumda. Lyon ise 13 puanla 5. sırada yer alıyor.  


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