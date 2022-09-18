Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'de Lyon ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geliyor. Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Lyon, evinde Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk ediyor.
LYON - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lyon ve PSG, 18 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.
LYON - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Lyon - PSG mücadelesi beIN Sports 4'te yayımlanacak.
PSG ligde 19 puanla lider konumda. Lyon ise 13 puanla 5. sırada yer alıyor.
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