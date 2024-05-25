Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain Fransa Kupası finalinde Olympique Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain finalde Pierre Sage'nin ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.
LYON - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LYON - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Rennes'i 1-0 mağlup etmişti.
Lyon ise kendi sahasında ağırladığı Valenciennes'i 3-0'lık skorla geçmişti.
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