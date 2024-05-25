Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain Fransa Kupası finalinde Olympique Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 11:12
Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fransa Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain finalde Pierre Sage'nin ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek.

LYON - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LYON - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Rennes'i 1-0 mağlup etmişti.

Lyon ise kendi sahasında ağırladığı Valenciennes'i 3-0'lık skorla geçmişti.


psg haberleri paris saint-germain haberleri Olympique Lyon haberleri lyon haberleri Fransa Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'da seçim günü: İki aday başkanlık için yarışıyor!

Galatasaray'da seçim günü: İki aday başkanlık için yarışıyor!
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!
TBF'den Galatasaraylı oyunculara ceza!

TBF'den Galatasaraylı oyunculara ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Saç tellerini kalınlaştırmak için 5 doğal yöntem: Gür saçlara sahip olmak artık hayal değil!

Saç tellerini kalınlaştırmak için 5 doğal yöntem: Gür saçlara sahip olmak artık hayal değil!
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu TFF’ye şikayet etti

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu TFF’ye şikayet etti
Her şey için teşekkürler çocuklar! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sonunu getiremedi!

Her şey için teşekkürler çocuklar! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sonunu getiremedi!
A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!
Ali Koç, Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde... Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!

Ali Koç, Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde... Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!
Kaş Adliyesi’nde ‘tuvalet’ krizi! Bakanlıkla görüşme de çözemedi

Kaş Adliyesi’nde ‘tuvalet’ krizi! Bakanlıkla görüşme de çözemedi
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: 'Bu sefer de kabul etmezse...'

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: 'Bu sefer de kabul etmezse...'
Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı Bayhan hastaneye kaldırıldı!