Lyon'da kötü gidişat sürüyor... Son sıraya gerilediler!
Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Lyon sahasında Clermont'a 2-1 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1, 9. hafta karşılaşmasında Lyon sahasında Clermont'a 2-1 mağlup oldu ve son sıraya düştü.
Clermont'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Muhammed Saracevic ve 35. dakikada Yohann Magnin kaydetti. Lyon'un tek golü ise 52. dakikada Florent Ogier'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Lyon bu mağlubiyetle beraber 3 puanla son sıraya düşerken, Clermont aldığı bu galibiyetle 5 puana yükseldi.
Lyon bir sonraki karşılaşmasında Marsiyla deplasmanına giderken, Clermont sahasında Nice ile karşılaşacak.
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