Olympique Lyon ilk maçtan avantajı kaptı!
Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Steaua Bükreş'i 3-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Romanya temsilcisi Steau Bükreş ile Fransız ekibi Lyon karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Lyon oldu.
Lyon'un ilk golünü 30. dakikada Nicolas Tagliafico kaydetti. Steaua Bükreş'in golü 68. dakikada Alexandru Baluta'dan geldi.
FOFANA MAÇI DEĞİŞTİRDİ
Konuk ekip Lyon, 86. dakikada Malick Fofana'nın golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 89. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Malick Fofana, durumu 3-1 yaptı ve skoru belirledi. Oyuna 68. dakikada giren 19 yaşındaki Fofana, Lyon adına kader adamı oldu.
Lyon rövanş maçında Steaua Bükreş'i 13 Mart Perşembe günü Fransa'da ağırlayacak. Turu geçen takım, Real Sociedad-Manchester United eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
Etiketler: #lyon #Steaua Bükreş #uefa avrupa ligi
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