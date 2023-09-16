Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu
Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, teknik direktörlük görevine Fabio Grosso'nun getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Laurent Blanc'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan Grosso ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Grosso, futbolculuk kariyerinde de 2007-2009 yılları arasında Lyon forması giymişti.
Sezona kötü bir başlangıç yapan Fransız ekibi, 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
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