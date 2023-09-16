Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, teknik direktörlük görevine Fabio Grosso'nun getirildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 15:28
Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, Laurent Blanc'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan Grosso ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Grosso, futbolculuk kariyerinde de 2007-2009 yılları arasında Lyon forması giymişti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fransız ekibi, 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.


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lyon Fransa Ligue 1 Fabio Grosso

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