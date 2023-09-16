Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu

Yayınlanma: 16.09.2023 - 15:28

Güncelleme: 16.09.2023 - 15:28

Kulüpten yapılan açıklamada, Laurent Blanc'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan Grosso ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Grosso, futbolculuk kariyerinde de 2007-2009 yılları arasında Lyon forması giymişti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fransız ekibi, 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.