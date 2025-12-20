Cumhuriyet Gazetesi Logo
Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi: Fenerbahçe deplasmanda 3 puanı üç golle aldı!

Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi: Fenerbahçe deplasmanda 3 puanı üç golle aldı!

20.12.2025 16:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi: Fenerbahçe deplasmanda 3 puanı üç golle aldı!

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, maç fazlasıyla birlikte Galatasaray ile puanını eşitledi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Anderson Talisca ve 34. dakikada Marco Asensio ve 76. dakikada Jhon Duran kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligin ilk yarısını namağlup kapatan tek takım olan Fenerbahçe, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla birlikte lider Galatasaray ile puanını eşitledi ve 2. sırada konumlandı.

Bu sezon 10. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 13 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Konyaspor'a konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | EYÜPSPOR 0-3 FENERBAHÇE

90' Fenerbahçe'de Mert Müldür, sarı kart gördü.

90' Eyüpspor'da Taşkın İlter, sarı kart gördü.

89' Fenerbahçe'de Bartuğ ve Haydar oyuna girerken Asensio ve Fred oyundan çıktı.

86' Eyüpspor'da Sadia, Baran, Taşkın oyunda. Çıkan isimler Draguş, Stepanenko ve Kerem Demirbay.

82' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Kerem Aktürkoğlu çıktı, Szymanski girdi. İsmail Yüksek ise yerini Yiğit Efe'ye bıraktı.

76' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Jhon Duran ile farkı 3'e çıkarıyor.

66' Fenerbahçe'de ise Oğuz Aydın, Talisca yerine oyunda.

66' Eyüpspor'da oyuncu değişikliği. Yalçın Kayan çıkarken yerine Ampem dahil oldu.

49' Eyüpspor gole çok yaklaştı. Uzun topla ceza sahasına giren Eyüpspor'da Draguş topu Umut'a indirdi. Umut boş pozisyonda şutunu çıkardı. Top direkten döndü.

42' Emir Ortakaya, Talisca'ya yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

34' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Marco Asensio ile farkı 2'ye çıkarıyor.

28' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Talisca ile 1-0 öne geçiyor.

14' Oosterwolde, savunma arkasına sarkan Taslica'yı gördü. Talisca kontrol edemeden Mujakic araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #süper lig #eyüpspor

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... PSV'den Joey Veerman açıklaması!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... PSV'den Joey Veerman açıklaması! PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili konuştu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... Süper Lig devleri genç yıldız için yarışıyor!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... Süper Lig devleri genç yıldız için yarışıyor! Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Lorient forması giyen Kamerunlu genç futbolcu Arthur Avom'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Bonservisini duyurdular... Fenerbahçe, Veerman transferinde mutlu sona ulaştı!
Bonservisini duyurdular... Fenerbahçe, Veerman transferinde mutlu sona ulaştı! Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli karşılığında Joey Veerman'ı kadrosuna kattığı iddia edildi.