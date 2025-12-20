Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi: Fenerbahçe deplasmanda 3 puanı üç golle aldı!

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Anderson Talisca ve 34. dakikada Marco Asensio ve 76. dakikada Jhon Duran kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligin ilk yarısını namağlup kapatan tek takım olan Fenerbahçe, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla birlikte lider Galatasaray ile puanını eşitledi ve 2. sırada konumlandı.

Bu sezon 10. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 13 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Konyaspor'a konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | EYÜPSPOR 0-3 FENERBAHÇE

90' Fenerbahçe'de Mert Müldür, sarı kart gördü.

90' Eyüpspor'da Taşkın İlter, sarı kart gördü.

89' Fenerbahçe'de Bartuğ ve Haydar oyuna girerken Asensio ve Fred oyundan çıktı.

86' Eyüpspor'da Sadia, Baran, Taşkın oyunda. Çıkan isimler Draguş, Stepanenko ve Kerem Demirbay.

82' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Kerem Aktürkoğlu çıktı, Szymanski girdi. İsmail Yüksek ise yerini Yiğit Efe'ye bıraktı.

76' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Jhon Duran ile farkı 3'e çıkarıyor.

66' Fenerbahçe'de ise Oğuz Aydın, Talisca yerine oyunda.

66' Eyüpspor'da oyuncu değişikliği. Yalçın Kayan çıkarken yerine Ampem dahil oldu.

49' Eyüpspor gole çok yaklaştı. Uzun topla ceza sahasına giren Eyüpspor'da Draguş topu Umut'a indirdi. Umut boş pozisyonda şutunu çıkardı. Top direkten döndü.

42' Emir Ortakaya, Talisca'ya yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

34' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Marco Asensio ile farkı 2'ye çıkarıyor.

28' GOOOLLL!!! Fenerbahçe, Talisca ile 1-0 öne geçiyor.

14' Oosterwolde, savunma arkasına sarkan Taslica'yı gördü. Talisca kontrol edemeden Mujakic araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.