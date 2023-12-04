Maç sırasında paylaşım yaptı: Sivasspor'da Emrah Başsan'dan VAR tepkisi!

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Sivasspor'da Emrah Başsan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile VAR hakemini eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 22:34
Maç sırasında paylaşım yaptı: Sivasspor'da Emrah Başsan'dan VAR tepkisi!
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Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, takımının Fenerbahçe ile oynadığı maç için VAR hakemine tepki gösterdi.

"VAR ÇALIŞMIYOR SANIRIM"

Emrah Başsan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz adalet az da saygınız olsun. Yazık, günah insanın emeklerini yemeyin! Hava karlı ya da yağmurlu değil. VAR çalışmıyor, uyarmıyor sanırım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Sivasspor maçının 22. dakikasında Sivassporlu Clinton N'Jie'nin yerde kaldığı pozisyonda Sivassporlu oyuncular penaltı beklemişti.


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