Maç sonu tribünleri selamlamıştı: Ferdi Kadıoğlu için ayrılık açıklaması
Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun Adana Demirspor maçının ardından tribünleri selamlaması sonrası takımdan ayrılacağı iddialarına sarı lacivertli ekipten açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu için çıkan iddialara sarı-lacivertlilerden jet hızında yanıt geldi.
FERDİ KADIOĞLU TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Ferdi Kadıoğlu'nun maç sonu ve oyundan çıkarken tribünleri selamlaması sonrası takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"'VEDA ETTİ' ŞEKLİNDEKİ YORUMLAR DOĞRU DEĞİLDİR"
Yemeniciler yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili “veda etti” şeklindeki yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum" ifadelerini kullandı.
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