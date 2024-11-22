Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den Türkiye itirafı: 'Kaçınmak istediğim tek takımdı'

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye kurası hakkında açıklamalarda bulundu.

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi'den Türkiye itirafı: 'Kaçınmak istediğim tek takımdı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:08

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye eşleşmesini değerlendirdi.

Rossi'nin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, benim kurada kaçınmak istediğim tek takımdı çünkü takımın gücünü ve sahip olduğunuz birçok değerli futbolcuyu biliyorum. Ayrıca, Türkiye'de deplasman maçı oynamanın ne denli güç olduğunun da farkındayım. Türkiye ile dış sahada oynayacağımız karşılaşma çok sıcak bir atmosferde geçecek. Bizim için şanslı bir kura olduğunu söyleyemeyiz."

MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.


Etiketler: #a milli futbol takımı #Macaristan #Marco Rossi #uefa uluslar ligi

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