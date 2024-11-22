Hamit Altıntop'tan A Milli Takım sözleri: 'Bu takım tarih yazacak'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 15:29

Güncelleme: 22.11.2024 - 15:29

UEFA Uluslar A-B Ligleri play-off turunda A Milli Takım'ın Macaristan ile eşleşmesi sonrası Hamit Altıntop yorumlarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Altıntop, "Hayırlı olsun, zor bir kura. İskoçya, Galler'in; Sırbistan da Karadağ'ın bir numara daha büyük takımları. Her kura zor olacaktı. İlk maçın içeride olması elimizi güçlendirebilir. Genel manada zor olacaktır ama futbolda şanslar yüzde 50'ye 50'dir. Macaristan zor grupta 3. oldu, bu kimseyi yanıltmasın. Almanya ve Hollanda'ya karşı iyi maçlar da oynadılar. Macaristan'da bir dostluk maçı oynadık, herhalde kaybettik o maçı. Bizim açımızdan zordu" dedi.

'KARADAĞ MAÇINI ÇOK ABARTMAYA GEREK YOK'

Karadağ maçına takılınmaması gerektiğini ifade eden Altıntop, "Karadağ maçını çok abartmaya gerek yok, harbiden çok zor şartlarda oynanan bir maçtı. O sahada maç oynanmaması gerekirdi. Tabii ki hocanın tercihleri her zaman eleştirilebilir. Oyun tarzı o gün biraz daha fiziki olabilirdi. Benim şahsi fikrim Kayseri'de Galler'i yenip A Ligi biletini cebimize koymalıydık ama olmadı. Onu da şuna bağlıyorum; dönem dönem düşüşler olacaktır. Bu takım daha bir sürecin içinde. İnsanların eleştirirken biraz daha hassas olmasını rica ediyorum. Bu takım bizim ortak değerimiz, hepimizin takımı. Bu takım tarih yazacaktır. Ana hedefimiz 2032'de kendi ülkemizde Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak" sözlerini sarf etti.