Macaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 13:04

Güncelleme: 21.03.2024 - 13:04

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan ile 22 Mart Cuma günü oynayacağı hazırlık maçını Polonya Futbol Federasyonundan Bartosz Frankowski yönetecek.

Bartosz Frankowski



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Frankowski'nin yardımcılığını Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Damian Kos görev yapacak.