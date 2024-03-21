Macaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanacak Macaristan - Türkiye karşılaşmasının hakemi açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan ile 22 Mart Cuma günü oynayacağı hazırlık maçını Polonya Futbol Federasyonundan Bartosz Frankowski yönetecek.
Bartosz Frankowski
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Frankowski'nin yardımcılığını Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Damian Kos görev yapacak.
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