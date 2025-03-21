Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off ikinci maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 23 Mart Pazar günü deplasmanda Macaristan ile yapacağı rövanş karşılaşmasını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
UEFA'nın sitesinden yapılan açıklamaya göre, Puskas Arena'da saat 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Felix Zwayer'in yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner yapacak.
Mücadelede Bastian Dankert VAR, Patrick Hanslbauer ise AVAR olarak görev alacak.
Felix Zwayer, daha önce A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te Portekiz ile oynadığı maçı yönetmişti. Ay-Yıldızlılar, o karşılaşmada 3-0 mağlup olmuştu.
Etiketler: #a milli futbol takımı #Macaristan #Felix Zwayer
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