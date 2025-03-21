Nihat Kahveci'den Milli Takım'a uyarı: 'Sakın deplasmanda...'
Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı. Kahveci, rövanş maçı öncesi A Milli Takım'a uyarıda da bulundu.
UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselmek isteyen A Milli Takım, Macaristan ile kozlarını paylaştı. Maçı 3-1 kazanan Milli Takım rövanş öncesi avantajı yakaladı. Nihat Kahveci maçın ardından yorumlarda bulundu.
Nihat Kahveci'nin açıklaması şu şekilde:
"Maşallah Oğuz. Tren gibi gitti toplarda. Şimdi bir 90 dakikamız kaldı. A Ligi'nde babalarla oynayacağız. İşin ofansında rahatım ama işin defansında bazı hatalar var beni tedirgin ediyor."
"BECKENBAUER GİBİ OYNADI"
"Abdülkerim'in uzun pasları, oyun aklı. 6 top attı 5'i isabetli. Libero gibi Beckenbauer gibi oynadı. Abdülkerim'in ben böyle bir maçını hatırlamıyorum. Canavar gibiydi. Koçum benim!"
"SİHİRBAZ ZATEN"
"Oğuz'un ortasında örneğin bazen sert kesersin top auta gider. Orta burada çok güzel. Kerem'in omuzla vurması, sihirbaz zaten. Senin de ayağına, omzuna sağlık Kerem'im derim. Bazı hataları olsa da maçta, böyle bir maçtan sonra 1 gol ve 1 asistle tamamlıyorsa başka ne diyeceksin?"
"SAKIN DEPLASMANDA KAPANALIM DEMEYELİM"
"Bugünün keyfini yaşayacağız. Bir 90 dakikaya daha 0-0 gibi başlayacağız. Biz gol yemeyelime oynamayacağız. Sakın deplasmanda 2 fark avantajımız var diye kapanalım demeyelim. Biz kapanamıyoruz. Kesin bir goller yiyoruz."
"İSMAİL'İN MÜDAHALESİ ÇOK KRİTİK"
"3-2 ile 3-1 çok farklı. O yüzden son dakikalarda o İsmail'in müdahalesi çok kritik. Deniz çok heyecanlıydı. Sakin olmalı biraz daha. Ben arıyorum Enes Ünal, Umut Nayir, Bertuğ'da arıyorum. Bugün de Deniz fırsatı iyi değerlendirdi mi desem diyemem."
"BİREYSEL HATALARI BIRAKSAK ÇOK GÜZEL OLACAK"
"Bu maçta beklediğini alamadın diye Deniz'i de unutma. Bertuğ'u unuttun, Deniz'i unutma. Montella bak tribünde ıstakozun oturuyor. Arda Güler. Baksana okyanusa, malzeme bol. Şu jenerasyonla da Karadağ maçı izlettirmeyin bize. Hele bir Dünya Kupası'na gitsek, istikrarı bir sağlasak, şu bireysel hataları bir bıraksak çok güzel olacak."
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