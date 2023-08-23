Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsrailli kulüp Maccabi Haifa, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında İsviçreli ekip Young Boys'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:19
Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor.

Mesay Dego yönetimindeki Maccabi Haifa, kendi sahasında Raphael Wicky'nin takımı Young Boys'u konuk edecek.

MACCABI HAIFA - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

İsrail'in Hayfa kentinde bulunan Sammy Ofer Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MACCABI HAIFA - YOUNG BOYS HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Maccabi Haifa, bir önceki turda Slovak ekip Slovan Bratislava'yı iki maçın toplamında 5-2 mağlup etmişti.

Young Boys ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren katılıyor.


Player Alanı
Maccabi Haifa young boys uefa şampiyonlar ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Son Dakika: UEFA'dan Maribor deplasmanındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza

Son Dakika: UEFA'dan Maribor deplasmanındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza
Türk takımlarının UEFA'daki rakiplerinin lig maçlarına erteleme kararı

Türk takımlarının UEFA'daki rakiplerinin lig maçlarına erteleme kararı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde pay-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde pay-off turu başlıyor

En Çok Okunan Haberler