Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsrailli kulüp Maccabi Haifa, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında İsviçreli ekip Young Boys'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor.
Mesay Dego yönetimindeki Maccabi Haifa, kendi sahasında Raphael Wicky'nin takımı Young Boys'u konuk edecek.
MACCABI HAIFA - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?
İsrail'in Hayfa kentinde bulunan Sammy Ofer Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MACCABI HAIFA - YOUNG BOYS HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Maccabi Haifa, bir önceki turda Slovak ekip Slovan Bratislava'yı iki maçın toplamında 5-2 mağlup etmişti.
Young Boys ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren katılıyor.
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