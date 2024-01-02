Maccabi Tel Aviv - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Maccabi Tel Aviv, EuroLeague'in 18. haftasında kendi sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:05'te başlayacak.
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, THY EuroLeague'in 18. haftasında 2 Ocak Salı (bugün) günü Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.
MACCABİ TEL AVİV - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.05'te başlayacak.
MACCABİ TEL AVİV - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
Maccabi Tel Aviv, 17 maçta 10 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
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