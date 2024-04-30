Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off turu çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda David Oded Kattash'ın ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
MACCABİ TEL AVİV - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
MACCABİ TEL AVİV - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
1-1 eşitliğin olduğu seride üç galibiyete ulaşacak takım Dörtlü Final'e yükselecek.
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