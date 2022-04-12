Maçı kaybeden takımın teknik direktörü, kadın hakeme kafa attı

12 Nisan 2022 Salı, 11:23

Brezilya alt liginde oynanan Nova Venecia ile Desportiva ES arasındaki maçta büyük bir skandala imza atıldı. Konuk takım teknik direktörü Rafael Soriano, kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı.

Rafael Soriano, hakem Arthur Gomes Rabelo'nun takımı korner kullanmadan önce ilk yarıyı sona erdirmesine sinirlendi. Konuk ekibin teknik direktörü saha içindeki tartışma esnasında kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı. Bunun üzerine maçın hakeminden kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

“KADIN OLDUĞU İÇİN BUNU KULLANMAK İSTİYOR”

Karşılaşmanın ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soriano, “Ona saldırmadım, yalan söylüyor. İsterse karakola gidelim. Kadın olduğu için bunu kullanmak istiyor. Ona dava açacağım” dedi.

GECE KULÜPTEN KOVULDU

Yaşananların ardından kulüp, sosyal medyada yayımlanan resmi bir açıklama ile teknik direktörü görevden aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Desportiva, kamuoyuna, özellikle kadınlara yönelik olmak üzere fiziksel, sözlü, ahlaki veya duygusal her türlü şiddeti reddettiğini bildirir" denildi.

Ayrıca Soriano, Desportiva do Espírito Santo Adalet Divanı tarafından 30 gün süreyle uzaklaştırıldı.