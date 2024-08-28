Maçta fenalaşarak yere yığılmıştı: Juan Izquierdo'dan kötü haber

Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:52

Güncelleme: 28.08.2024 - 10:52

Copa Libertadores'te Nacional ile Sao Paulo arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde fenalaşan Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo'dan kötü haber geldi.

Izquierdo, maç esnasında yaşadığı kalp ritim bozukluğu sonrası yere yığılmış ve ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Juan Izquierdo (sağda)



KÖTÜ HABER GELDİ

Yaklaşık dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Uruguaylı oyuncudan kötü haber geldi.

Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Nacional Kulübü yaptığı açıklamada ölüm haberini duyururken, ''Nacional Futbol Kulübü, yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor. Ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın'' ifadelerini kullandı.