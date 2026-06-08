Cumhuriyet Gazetesi Logo
Maçta rahatsızlanmıştı: Christian Eriksen'den açıklama!

Maçta rahatsızlanmıştı: Christian Eriksen'den açıklama!

8.06.2026 20:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Maçta rahatsızlanmıştı: Christian Eriksen'den açıklama!

Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki futbolcu Christian Eriksen, sağlık durumuna dair açıklama yayımladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Danimarka'nın Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçında rahatsızlık geçiren Christian Eriksen'den sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Danimarkalı futbolcu, yaşadığı sorunun 2021'deki ile aynı olmadığını ve durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Image

ERIKSEN'DEN AÇIKLAMA

Eriksen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Herkese durumumun iyi olduğunu ve ailemle birlikte evde olduğumu bildirmek istiyorum.

Tahmin edebileceğiniz gibi, kalp cihazımın şok vermesi hem beni hem de ailemi derinden etkiledi. Ancak herkese bunun 2021'de yaşadığımız durumdan farklı bir durum olduğunu söyleyerek güvence vermek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve iyileşme sürecim çoktan başladı.

Saha içindeki tüm oyuncuların ve sağlık ekibinin desteği ve yardımına minnettar olmanın yanı sıra, yıllardır benimle ve kalbimle ilgilenen doktorlara da kelimelerle tarif edilemeyecek kadar minnettarım. Onların uzmanlığı sayesinde şok cihazım tam olarak yapması gereken şeyi yaptı: İhtiyacım olduğu anda beni korudu.

Şu anda odaklandığım şeyler; iyileşmek, ailemle vakit geçirmek, tatile çıkmak ve çocuklarımla futbol oynamak."

İlgili Konular: #kalp krizi #Danimarka #Christian Eriksen

İlgili Haberler

Fenerbahçe başkanlık seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı!
Fenerbahçe başkanlık seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı! Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu, Aziz Yıldırım'ın başkan olarak tayin edildiği seçimin kesin sonuçlarını açıkladı.
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı!
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı! Süper Lig ekibi Trabzonspor, 22 yaşındaki Portekizli oyuncu Noah Saviolo ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Fiorentina yeni hocasını resmen açıkladı!
Fiorentina yeni hocasını resmen açıkladı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina, teknik direktörlük görevine 48 yaşındaki İtalyan hoca Fabio Grosso'nun getirildiğini duyurdu.