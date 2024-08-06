Madalya beklediğimiz milli güreşçilerimiz Paris 2024’e erken veda etti: Minderde tuş olduk
Olimpiyat Oyunları’nda en fazla madalya getirmeyi öngördüğümüz güreşte ilk gün sporcularımız beklenen performansı sergileyemedi.
Grekoromende Enes Başar, erkekler 60 kiloda, Sırp Georgij Tibilov’la karşılaştı. Başar, ilk yarısını 7-0 geride kapattığı müsabakadan 8-7’lik galibiyetle ayrılarak son 16’ya yükseldi.
Sporcumuz bu turda ise Rumen Razvan Arnaut’a 4-2 kaybedince çeyrek final şansını yitirdi. 130 kilo grekoromende Mısırlı Abdellatif Mohamed’le karşı karşıya gelen Muhammet Hamza, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada bitime 1 dakika 59 saniye kala tuş olarak kaybetti.
Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu da ABD’li Amit Elor’a 10-2 yenildi. Enes ve Muhammet’in kaybettiği rakipler finale çıkamayınca sporcularımız bronz madalya için repesaj mücadelesi oynama hakkını yitirdi.
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