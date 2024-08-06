Madalya beklediğimiz milli güreşçilerimiz Paris 2024’e erken veda etti: Minderde tuş olduk

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

Grekoromende Enes Başar, erkekler 60 kiloda, Sırp Georgij Tibilov’la karşılaştı. Başar, ilk yarısını 7-0 geride kapattığı müsabakadan 8-7’lik galibiyetle ayrılarak son 16’ya yükseldi.

Sporcumuz bu turda ise Rumen Razvan Arnaut’a 4-2 kaybedince çeyrek final şansını yitirdi. 130 kilo grekoromende Mısırlı Abdellatif Mohamed’le karşı karşıya gelen Muhammet Hamza, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada bitime 1 dakika 59 saniye kala tuş olarak kaybetti.

Kadınlar 68 kiloda mindere çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu da ABD’li Amit Elor’a 10-2 yenildi. Enes ve Muhammet’in kaybettiği rakipler finale çıkamayınca sporcularımız bronz madalya için repesaj mücadelesi oynama hakkını yitirdi.