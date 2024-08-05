Milli güreşçi Muhammet Hamza Bakır, çeyrek finale çıkamadı
Milli güreşçi Muhammet Hamza Bakır, erkekler 130 kilo grekoromen stilde son 16 turunda Mısırlı güreşçi Abdellatif Mohamed'e tuş olarak kaybetti. Bakır, Mohamed'in finale çıkması durumunda repesaj müsabakası oynama hakkı kazanacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları bugün başladı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, erkekler 130 kilo grekoromen stilde son 16 turunda mindere çıktı.
Mısırlı güreşçi Abdellatif Mohamed'le karşı karşıya gelen Muhammet Hamza, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada bitime 1 dakika 59 saniye kala tuş olarak kaybetti.
Mısırlı Abdellatif Mohamed'in finale çıkması durumunda Muhammet Hamza Bakır, repesaj müsabakası oynama hakkı kazanacak.
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