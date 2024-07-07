Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı
Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı.
663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak havaya dayanamayan pehlivan, güreşirken bayıldı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlerin son gününde çeşitli boylarda güreşler devam ediyor.
Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor.
Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı.
Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.
Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti.
Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.
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