Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı

Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı.

AA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 17:00
Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı
Abone Ol google-news

663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak havaya dayanamayan pehlivan, güreşirken bayıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlerin son gününde çeşitli boylarda güreşler devam ediyor.

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor.

Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı.

Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.

Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti.

Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.


Kırkpınar haberleri Güreş haberleri sıcak hava haberleri

İlgili Haberler

Sıcak havalarda cildinizi kuruluktan korumak için 3 doğal maske tarifi!

Sıcak havalarda cildinizi kuruluktan korumak için 3 doğal maske tarifi!
Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı

Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı
Elazığ'da sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne giren kişi boğuldu

Elazığ'da sıcak havadan bunalıp Hazar Gölü'ne giren kişi boğuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler