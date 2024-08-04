Madalyayı garantiledik: Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!

2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta kadınlar 57 kilo çeyrek finalinde Esra Yıldız Kahraman, Jucielen Romeu'yu mağlup edip yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 12:37
Madalyayı garantiledik: Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı.

North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.

Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.


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