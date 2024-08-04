Madalyayı garantiledik: Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta kadınlar 57 kilo çeyrek finalinde Esra Yıldız Kahraman, Jucielen Romeu'yu mağlup edip yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları yapıldı.
North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.
Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.
Spor Haberleri
- Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
- Fenerbahçe, Kayla McBride ile yollarını ayırdı
- Ulaş Berkim Tümer, Paris 2024'e veda etti!
- Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu!
- Mete Gazoz geriden gelip kazandı
- Arda Güler'in asisti Real Madrid'e yetmedi!
- 'Son şampiyonu sahadan sildi'
- AB üyesi 7 ülkeden Venezuela'ya 'şeffaflık' çağrısı
- Basketbolda erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
- Çin, olimpiyat liderliğini sürdürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den kopan seçmen kimi tercih ediyor?
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin iddiası!
- Ünlü anketçiden AKP'ye kötü haber
- İsrail'in kuzeyine roket bombardımanı
- 'Oğlunun ismine' yönelik eleştirilere tepki gösterdi
- DEÜ Hastanesi Acil Servisi kapatıldı
- Eğitimcilere mesaj baskısı
- '7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceği anlaşıldı'
- Güvenlik Şube Müdürü: 'Attığınız taşlar bizlere geliyor'
- STK'lar toplandı: 'Netanyahu'yu alkışlayan Nazi meclisi'