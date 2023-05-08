Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Alcaraz kazandı

Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Alman Jan-Lennard Struff 2-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz kazandı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 07:18
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Alcaraz kazandı
Abone Ol google-news

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ile dünya sıralamasının 65. basamağındaki Struff karşılaştı.

Bir Masters turnuvasında final oynayan ilk "şanslı kaybeden" (elemeleri geçememesine rağmen katılımcılardan birinin turnuvadan çekilmesiyle ana tabloya kalan) erkek tenisçi olan Struff'un nefesi, daha fazla yetmedi.

Sahadan 2 saat 26 dakika sonunda 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) galip ayrılan Alcaraz, Madrid Açık'ta arka arkaya 2. kez mutlu sona ulaştı.

20 yaşındaki Alcaraz, Masters turnuvalarındaki 4'üncü kariyerindeki 10. tekler şampiyonluğunu elde etti.


tenis Carlos Alcaraz

İlgili Haberler

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Barcelona Açık'ta üst üste ikinci zaferini yaşadı

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Barcelona Açık'ta üst üste ikinci zaferini yaşadı
Rafael Nadal'ın ardından bir kötü haber de Carlos Alcaraz'dan

Rafael Nadal'ın ardından bir kötü haber de Carlos Alcaraz'dan
İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ATP tarihine geçti

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ATP tarihine geçti

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler