Madrid Açık'ta kupanın sahibi Iga Swiatek: Kariyerindeki 20. zafer!
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Madrid Açık finalinde karşılaştığı Belaruslu raket Aryna Sabalenka'yı setlerde 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, şampiyon oldu.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.
KARİYERİNDEKİ 20. ZAFER
Toplam 3 saat 11 dakika süren mücadeleyi 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanan Swiatek, kariyerinin ilk Madrid Açık şampiyonluğuna uzandı.
22 yaşındaki Swiatek, bu sezon 3, kariyerinin ise 20. şampiyonluğunu elde etti.
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