Mahmut E. isimli erkek, Arzı E.'yi tabancayla öldürdü
Şanlıurfa'da eşi Arzu E.'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan fail, jandarma operasyonuyla yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen Mahmut ve Arzı E. (33) arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut E, tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cenazesini Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Şüpheli Mahmut E, mahalle yakınlarında bir tarlada jandarma ekiplerince yakalandı.
Yakalanan Mahmut E'nin üst aramasında tabanca ele geçirildi.
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