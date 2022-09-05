Mahmut E. isimli erkek, Arzı E.'yi tabancayla öldürdü

Şanlıurfa'da eşi Arzu E.'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan fail, jandarma operasyonuyla yakalandı.

AA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:01
Mahmut E. isimli erkek, Arzı E.'yi tabancayla öldürdü
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen Mahmut ve Arzı E. (33) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut E, tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cenazesini Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Şüpheli Mahmut E, mahalle yakınlarında bir tarlada jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan Mahmut E'nin üst aramasında tabanca ele geçirildi.


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