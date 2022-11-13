Mahmut Tekdemir kimdir? Mahmut Tekdemir'in eşi kim?

13 Kasım 2022 Pazar, 12:23

Mahmut Tekdemir 1988 yılında Diyarbakır'da doğdu. Futbola Eroğluspor altyapısında başlayan Mahmut Tekdemir, daha sonra Damlaspor altyapısında oynamaya başladı. 2004 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor alyapısıa transfer oldu. İki sene burada oynadıktan sonra 30 Ağustos 2006 tarihinde Kartalspor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyerek İstanbul BB için ilk resmî maçına çıktı. Mahmut Tekdemir, 9 kez millî formayı giymiştir.

MAHMUT TEKDEMİR'İN EŞİ KİM?

Mahmut Tekdemir, Eda Tekdemir ile evlidir. Çifitn bir kız çocuğu var.

EDA TEKDEMİR NE DEDİ?

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir oyuncusu Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'in maç sonrası yayımladığı video gündem oldu.

"Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline. Ama kapımı çalan, tıklayan... O aciz aslan parçaları etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7 ile siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki lig çok uzun. Sabah ola hayrola. Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya aslan parçaları etrafımda kedi yavruları dediğim benim soframdan nemalanan pislikler, benden bilet dilenen, işte misal veriyorum camia için çırpınan, onu bunu tanıyayım modunda gezen tipler var ya bir tanesi cevap yazamadı ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Galatasaray'ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, en kötü Sivasspor arkadaşlar. Bana gerçek hesabıyla yazamayan arkadaşlar... Çoluk çocuk bulup, gerçekten de gencecik çocuklar... Bilmiyorum kendi hesapları da olabilir... Bir insanın 10 tane, 15 tane hesabı olabilir. Çünkü gayet normal. Adamların işi bu. Boşbeleşlik. Ama diyorum ya herkesin IP'sini ayrı alırım. Ayrı görüşürüz. O yüzden arkadaşlar, benim soframdan nemalananlara lafım. Camialara değil. Üstüne alınan varsa da yapabileceğim hiçbir şey yok."