Mahmut Uslu'dan çok sert Okan Buruk açıklaması: 'O küfürlü şarkıyı...'
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu. Uslu, "Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi.
Üyelerle bir araya gelinen toplantıda Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan eski yönetici Mahmut Uslu da açıklamalarda bulundu.
Uslu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için çok sert ifadeler kullandı.
Mahmut Uslu'nun sözleri şu şekilde:
"Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi. Ama o yanlış yollara girdi."
NE OLMUŞTU?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Florya'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarın yaptığı küfürlü tezahürata eşlik ettiği sosyal medyaya yansımıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
- Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
- 'Hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
- 13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
- Behzat Ç.'nin genç oyuncusu hayatını kaybetti
- Hakime bak! 'Cephane'sini sergiledi
- Erdoğan, CHP'ye ziyaret için tarih verdi
- 3 çocuğunu öldürdü!
- Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!
- Erdoğan'dan 'uyutma' açıklaması