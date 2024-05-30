Mahmut Uslu'dan çok sert Okan Buruk açıklaması: 'O küfürlü şarkıyı...'

Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:48

Güncelleme: 30.05.2024 - 09:48

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi.

Üyelerle bir araya gelinen toplantıda Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan eski yönetici Mahmut Uslu da açıklamalarda bulundu.

Uslu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için çok sert ifadeler kullandı.

Mahmut Uslu'nun sözleri şu şekilde:

"Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi. Ama o yanlış yollara girdi."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Florya'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarın yaptığı küfürlü tezahürata eşlik ettiği sosyal medyaya yansımıştı.