Makedon basınından Samsunspor'a övgü! 'Kalitenin Türk takımında olduğu kabul edilmeli'

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off etabı ilk maçında Samsunspor deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşı karşıya geldi. Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Samsunspor 77'de Marius Mouandilmadji'nin golüyle öne geçti ve mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesinde avantajı yakaladı.

Karşılaşmanın ardından Makedon basının maçı değerlendirirken Samsunspor'un turun favorisi olduğuna vurgu yapıldı. Slobodenpecat'teki haberde, "Samsunspor bu maçta favoriydi ve Üsküp'te ikinci yarıda attıkları golle bunu haklı çıkardılar. Samsunspor'un galibiyeti, Ndiaye'nin maçın yedinci dakikasında penaltıyı gole çevirmesi halinde daha da büyük olabilirdi" denildi.

MKD'daki haberde ise maça ilişkin, "Makedonya şampiyonu Shkendija , Üsküp'te Samsunspor'a karşı mağlup oldu. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan Samsunspor, tek golle kazandı. Shkendija 77. dakikaya kadar direndi, ancak Holse'nin harika ortası sonrasında Marius topu Shkendija'nın ağlarına göndererek Samsunspor'a üstünlük sağladı" ifadeleri yer aldı.

Maçın ardından Kurir ise maçı şu ifadelerle değerlendirdi:

"Konferans Ligi play-off'larının eleme aşamasının ilk maçında Shkendija, güçlü Samsunspor'a 0-1 mağlup oldu. Şampiyonumuz büyük bir mücadele ruhu, istek ve motivasyon gösterdi ancak yine de kalitenin Türk takımında olduğu kabul edilmeli. Samsunspor'un galibiyeti son derece hak edilmişti. Konuk ekip 90 dakika boyunca oyuna tamamen hakim oldu."

Republika maçın ardından ardından Samsunspor'un favori olduğuna vurgu yapıp, "Shkendija oyuncuları, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında Türk takımı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Üsküp'teki karşılaşmada favori olarak gösterilen konuk ekip, sahada bu bunu kanıtladı" ifadelerine yer verdi.